Il Bellaria Padel Brindisi riconferma il gruppo vincente dello scorso anno

Squadra vincente non si tocca ed è così che il Bellaria Sporting Club ha deciso di riconfermare in blocco le ragazze che lo scorso anno hanno sfiorato la promozione in serie A.

Il capitano Claudia Noemi Cascella, Marina Garsia, Francesca Pezzillo e Flavia Coppola vestiranno nuovamente la maglia del Brindisi portando in dote l’esperienza e l’amalgama maturata nello scorso campionato. Non vede l’ora di scendere in campo la pugliese che vive a Massa Claudia Noemi Cascella, tornata in prima fascia proprio in questi giorni: “sono orgogliosa di giocare per il Bellaria perché ogni anno sta inserendo tasselli importanti in questa squadra. Sono qui perchè è difficile trovare una società che ha il sapore della famiglia come questa”. Anche la siciliana Marina Garsia è felice del rinnovo contrattuale: “sono orgogliosa e fiera di far parte per il secondo anno consecutivo del Bellaria Brindisi, sono entusiasta di questo progetto e di questa grande famiglia. Spero che la squadra possa portare a casa lo scudetto”. Parole importanti anche da parte dell’altra catanese Francesca Pezzillo: “questa serie B è una grande esperienza e stare in questo clima ed in questo gruppo è una bella soddisfazione”. La piccola di casa è Flavia Coppola, 18 anni di Torre Santa Susanna che ultimamente si è laureata vice campionessa d’Europa con la Nazionale Italiana Under 18: “giocare nel Bellaria vuol dire sentire tanta responsabilità perchè starò con atlete tra le migliori in Italia”. Del gruppo farà parte anche la salentina Alessia Perrone, giocatrice agguerrita e determinata che alzerà ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Soddisfazione da parte del direttore tecnico e maestro Marc Salart: “sono entusiasta di poter affrontare questo terzo anno di competizione con un gruppo così solido che abbiamo formato in questi anni. Non nascondo la soddisfazione per le nuove arrivate che renderanno questa squadra molto più competitiva e che hanno già tanta voglia di iniziare quanto prima il campionato”.

“Abbiamo voluto dare continuità al nostro progetto – dichiara il presidente Francesco Giorgino – confermando le ragazze dello scorso anno ed aggiungendo atlete come la numero uno d’Italia Lara Meccico. Ma le sorprese non finiscono qui, a breve riteniamo di poter annunciare altri importanti colpi di mercato”.