IL BENVENUTO DELLA FP CGIL AL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’ASL

Il benvenuto della FP CGIL al nuovo direttore generale ASL Brindisi

La FP CGIL desidera porgere, al nuovo Direttore Generale ASL Brindisi, dr. Flavio Maria Roseto, il più cordiale benvenuto ed i migliori auguri per l’incarico appena assunto.

La sanità mette al centro i pazienti e la loro salute, attribuisce grandi responsabilità a Dirigenti, Medici, infermieri e personale sanitario sulla cui intelligenza e lungimiranza fa affidamento.

Siamo tutti chiamati a progettare una sanità Brindisina più vivace e più moderna, che guarda a tutti, ma attenta alle esigenze dei singoli, predisposta per salvaguardare l’eccellenza, ma anche per garantire i più deboli; capace di assicurare per tutti le migliori cure e la migliore assistenza.

Certamente si tratta di un lavoro complesso, reso ancora più faticoso dal fatto di vivere in un’epoca di continui e profondi cambiamenti.

Tuttavia siamo sicuri sicura che il Direttore Flavio Roseto sarà all’altezza delle aspettative.

In questi anni in cui ci siamo confrontati per la Sanità service, abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità umane e personali, e le sue ottime capacità di relazioni interpersonali e professionali. Non sono mancati i momenti di disaccordo, ma sono stati sempre superati nell’interesse dei lavoratori tutti.



A nome della FP CGIL, il nostro più cordiale benvenuto, con l’augurio di una lunga e proficua permanenza nella nostra amata asl Brindisi.

Da parte nostra assicuriamo la massima disponibilità affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, possa contribuire per il raggiungimento del traguardo di una sanità sempre migliore, e che si possa assicurare sempre il rispetto dei diritti dei lavoratori e il superamento del precariato.

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme per una visione comune. La capacità di dirigere il lavoro individuale verso gli obiettivi dell’intera organizzazione. È il carburante che consente a persone comuni di ottenere risultati non comuni.