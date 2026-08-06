Il Brindisi FC esprime la propria vicinanza alla città di Fasano

Il Brindisi FC desidera esprimere la propria sincera vicinanza alla città di Fasano, ai suoitifosi e a tutte le persone che, dentro e fuori dal campo, continuano a custodire e alimentarecon passione una storia sportiva che appartiene all’intero calcio pugliese.Ci sono piazze in cui il calcio rappresenta molto più di una semplice partita: è appartenenza,identità e tradizione. Fasano è senza dubbio una di queste. Una comunità che, dagenerazioni, vive questo sport con orgoglio, sacrificio e dedizione, contribuendo a scriverepagine importanti della storia calcistica pugliese.L’auspicio è che questo momento possa essere superato nel più breve tempo possibile,affinché il calcio continui a rappresentare un motivo di unione, condivisione e orgoglio perun’intera comunità. Perché il calcio pugliese è più forte quando le sue piazze storichecontinuano a vivere, emozionare e guardare al futuro.