IL BRINDISI IN SERIE C – GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MATARRELLI

Il Brindisi promosso in Serie C, gli auguri del presidente Matarrelli

La promozione del Brindisi Football Club nel calcio professionistico va ben oltre la dimensione di un’impresa sportiva, comunque straordinaria. Sappiamo quanto i grandi successi nello sport non siano mai eventi casuali ma il risultato di oculati investimenti imprenditoriali, di azzeccate scelte tecniche, di straordinarie prestazioni dei giocatori e, non meno determinanti, di grande maturità e sostegno dei tifosi.

Per questo il successo del Brindisi è una vittoria che sentiamo appartenere a ognuno di noi e che merita di essere celebrato in tutta la provincia, come una promozione dell’intera comunità, sportiva e non; come un momento di crescita che può e deve diventare ispirazione e propulsione per altri successi.