Il Brindisi ritrova il sorriso contro l’Andria

Con un gol del bomber Sosa nel primo tempo il Brindisi di Taurino ha conseguito il primo successo in serie D, superando per 1 a 0 un forte Andria. Il team ospite ha giocato tutto il secondo tempo in 10 contro 11 per l’espulsione di

Un suo giocatore sul finale della prima frazione. I padroni di casa, pur soffrendo nel

Secondo tempo, hanno sciupato varie occasioni per raddoppiare. Grande partecipazione di pubblico con migliaia di tifosi presenti sulle rinnovate tribune del “Fanuzzi”. Si torna in campo mercoledì con la gara in trasferta sul campo della Virtus Francavilla per un derby elettrizzante. Questo il tabellino del match.

Brindisi: Giardino, Alboni (35’ s.t.Lobosco), Elefante, Benvenga, De Angelis, Zanelaj, K. Sanchez (44’ s.t. Cannarsa), Gori, Carretta, Sosa (46’ s.t, Calvano), Caputo (27’ s.t. Barbero).

Andria: Lopez, Soldani, Ronchi, Cipolletta, Tsioungaris (43’ s.t.Thomakos), Tolomello (37’ s.t.Nicolao), Bonavolontà, Umbaca (43’ p.t.Negri), Gjonaj (10’ s.t. Tagliarino), Musy (31’ s.t. Kisseh), Ferraro.