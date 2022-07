IL BRINDISINO ANDREA FIUSCO HA VINTO IL CONTEST “DANCE POP DI REDBULL x MEET MUSIC”!

Il Brindisino Andrea Fiusco è il vincitore del contest di produzione DANCE POP di REDBULL x MEET MUSIC che si è tenuto in data 02/07/2022 presso il teatro fonderia leopardia a FOLLONICA (Pisa)

Il contest si è svolto in due fasi:

nella fase preliminare i dj producer da tutta Italia

Inviavano le loro produzione alla giuria del meet Music che ha valutato e selezionato 3 finalisti

Nella fase finale i 3 finalisti si sono scontrati fra di loro con un DJ SET della durata di 12 minuti valutato da una giuria di eccezione dove erano presenti alcuni nomi come:

Riccardo Sada, Mauro Ferrucci, Lorenzo Tiezzi, un rappresentante di Universal Music il team redbull e tanti altri professionisti del settore.

Andrea Fiusco oltre alla vittoria si porta a casa la possibilità di suonare presso 2 grandi eventi in Italia:

MINI BIG LOVE DAYS

evento ufficiale Mini a Modena

REDBULL CLIFF DIVING

a Polignano a mare

Competizione che raduna centinaia di migliaia di spettatori con un artistico che conta grandi nomi della musica italiana.

Il MEET MUSIC è organizzato da Luca Guerrieri (DJ/PRODUCER riconosciuto in tutta Italia) e dal suo team!

È un meeting gratuito che si prefissa come obiettivo quello di far incontrare giovani talenti con artisti, dj e professionisti affermati. E’ uno scambio di energie creative tra i protagonisti della scena di oggi con quelli di domani.