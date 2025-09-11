Il brindisino Angelo D’Errico nuovo segretario generale Uiltec Puglia

La UIL di Brindisi esprime vive congratulazioni ad Angelo D’Errico per il nuovo incarico di Segretario Generale Uiltec Puglia. L’elezione di un Dirigente Sindacale brindisino alla guida di una importante e cruciale categoria regionale è il riconoscimento di un lavoro lungo anni sul territorio, percorso che D’Errico ha saputo seguire in ogni fase e con diversi incarichi di prestigio, con diligenza ed impegno costante. Noto, fra gli altri, il suo impegno per il fondamentale e prioritario tema della formazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro apprezzato a livello nazionale. Fiducia accordata a partire dalla Segretaria Generale nazionale della UILTEC Daniela Piras, da sempre vicina al territorio pugliese e brindisino ed alle sue sfide.

La Chimica, l’Energia ed il Tessile sono settori più che mai centrali per il futuro dell’economia pugliese e ciò che sta accadendo a Brindisi in questi settori – con le tante vertenze in atto ma anche con gli altrettanto numerosi progetti di Transizione e di sviluppo in cantiere – può diventare paradigmatico per l’intera regione e non solo.

La UIL di Brindisi esprime a D’Errico massima collaborazione a lavorare assieme per lo sviluppo e la difesa del lavoro nei territori di Puglia e nella nostra Brindisi.