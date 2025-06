Il brindisino Bartolo Longo tra i nuovi Santi che Papa Leone XIV proclamerà il 13 giugno

Il 13 giugno 2025 Papa Leone XIV presiederà il suo primo Concistoro Ordinario Pubblico, durante il quale verrà data l’approvazione definitiva per la canonizzazione di otto beati le cui cause furono promosse sotto il pontificato di Papa Francesco. Si tratta di figure straordinarie, laici e religiosi, testimoni della fede in epoche e contesti diversi, ma tutti uniti da una vita donata a Dio e ai fratelli.

Un concistoro decisivo per otto futuri santi

Papa Leone XIV ha convocato i cardinali nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano per guidare una celebrazione liturgica e poi tenere la votazione finale che stabilirà ufficialmente le date delle canonizzazioni. Questo momento segna il passo conclusivo nel lungo processo che porta un beato agli altari come santo della Chiesa universale.

La decisione arriva dopo che Papa Francesco, poco prima della sua morte, aveva voluto convocare il concistoro per queste canonizzazioni, ma non era stato possibile fissarne la data a causa del suo ricovero in ospedale.

Tra gli otto beati che saranno proclamati Santi vi è Bsrtolo Longo, nato nel 1841 a Latiano, in provincia di Brindisi.

Laico italiano e avvocato, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Convertitosi dopo un periodo di coinvolgimento nello spiritismo, divenne un fervente promotore della devozione al Santo Rosario e si dedicò ai poveri, agli orfani e alla carità cristiana. È considerato uno dei più grandi apostoli del Rosario del XX secolo.