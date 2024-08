Il brindisino D’Agostino ospite fisso di UnoMattina su Rai 1

Il pugliese, Dott. D’Agostino ospite fisso di UnoMattina su Rai 1

Il Dott. Fausto D’Agostino, medico anestesista rianimatore, pugliese di Cellino San Marco, dirigente medico alla Fondazione Policlinico “Campus Bio-Medico” di Roma è stato ospite fisso ogni venerdi di Agosto nella trasmissione UnoMattina Estate in diretta su Rai 1.

Durante le puntate, condotte da Alessandro Greco e Greta Mauro, il Dott. D’Agostino ha spiegato le tecniche di primo soccorso con l’aiuto di simulatori e manichini.

“Ogni anno in Italia muoiono circa 60.000 persone per arresto cardiaco, uno ogni 1.000 abitanti, la probabilità di sopravvivenza ad un arresto cardiaco è del 2%, probabilità che potrebbe salire fino al 75% grazie ad una distribuzione capillare sul territorio di defibrillatori ed una maggiore preparazione sulle manovre di primo soccorso” – ha spiegato il Dott. D’Agostino.

In una puntata è stato presentato per la prima volta in Italia un visore di realtà virtuale per l’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare, una tecnologia virtuale immersiva in cui il discente non solo può apprendere le manovre sul manichino, come nei classici corsi di primo soccorso, ma contemporaneamente può essere catapultato in scenari artificiali ad esempio un soccorso su strada, in un centro commerciale, nella piazza delle nostre città, sperimentando le sensazioni che si provano in una vera emergenza nella realtà.

“Conoscere le manovre salvavita è importante, con dei semplici gesti noi possiamo fare la differenza, possiamo salvare una vita” ha ribadito più volte il medico pugliese durante le dirette.

Di fronte ad un sospetto arresto cardiaco, i minuti sono preziosissimi, nell’attesa del soccorso avanzato degli esperti, dobbiamo intervenire noi subito, non bisogna aspettare. Il tempo in cui si interviene è un fattore fondamentale che determina l’esito di vita di quella persona.

Si è parlato anche dell’uso delle innovazioni tecnologiche che aiutano a gestire l’emergenze mediche in modo più rapido ed efficiente. Gli smartphone sono diventati dei veri e propri strumenti salvavita, grazie alla loro semplicità sono ideali nei casi di emergenza. Ormai esiste un’applicazione per quasi ogni necessità: esempio App che indicano la posizione del defibrillatore più vicino per poterlo utilizzare il più velocemente possibile.