IL BRINDISINO ECCLESIE CANDIDATO ALLA VITTORIA DI UN PREMIO INDETTO DAL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE. ECCO COME VOTARLO

Il brindisino Francesco Ecclesie è entrato nella fase finale di un premio indetto dal Ministero dell’Innovazione. Si riferisce alle competnze digitali. Il suo progetto si chiama “Power coders” ed è stato presentato da una associazione no-profit che organizza corsi di formazione digitale per rifugiati e soggetti fragili. Un argomento di scottante attualità, soprattutto se si considera che saranno 500mila i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina che avranno bisogno di supporto ed inclusione per sperare in una nuova vita. Ecco, proprio attraverso il progetto elaboirato da Frasncescoi Ecclesie a queste persone potrà essere offerta una nuova possibilità di riscatto.

Per aiutare Ecclesie a vincere bisogna accedere al sito partecipa.gov.it (https://partecipa.gov.it/processes/premiocompetenzedigitali/f/76/proposals/1243) tramite Spid, cliccando su “vota” sotto il progetto “Power coders”.