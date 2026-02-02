Il brindisino Francesco Romano ha presentato a Roma il suo libro di cinema “Pennellate di luce” in un’atmosfera magica

Sabato 31 gennaio 2026, presso l’Auditorium Santa Croce di Roma, si è tenuto un evento veramente molto emozionante per gli appassionati di cinema. È stato presentato il libro:”Pennellate di luce”, la biografia di Sergio Salvati, direttore della fotografia recentemente scomparso.

Scritto a otto mani da Francesco Romano, Davide Mancori, Rollo Martins e Ilaria Zappitelli. Francesco Romano è archeologo, divulgatore culturale e tanto altro, con una passione smisurata per il cinema e condividere questa esperienza con i suoi tre collaboratori lo ha veramente entusiasmato. Tantissimi i “grandi” del cinema che non hanno voluto perdere un’occasione così particolare: Sergio Martino, Ottaviano Dell’Acqua, Silvia Collatina, Carlotta Bolognini, Nino Celeste, Sergio Stivaletti, Antonello Geleng, Howard Ross, Vassili Karis e tanti altri che sono intervenuti con aneddoti importanti riguardanti Sergio Salvati.

La prefazione di Manuel de Teffè e alcuni passi del libro sono stati letti da Anita Madaluni, voce di Radio Vaticano. La conduzione della serata è stata affidata ad Alessandra Battagli

Un libro che è un vero e proprio omaggio al celebre direttore della fotografia Sergio Salvati, un racconto della sua storia e le esperienze nel mondo del cinema. Un viaggio nel cuore del cinema italiano attraverso i racconti di Salvati che, ricordiamolo, ha lavorato con registi famosi come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Lucio Fulci, Mauro Bolognini, Steno, Sergio Martino ed Enzo G. Castellari.

Il libro esplora le tecniche, le difficoltà e le meraviglie del mestiere, nonché il valore dell’amicizia, della passione e della dedizione. Un lavoro che ha richiesto anni di impegno, passione e ricerca. Gli autori hanno ricavato questo racconto da oltre 7 ore di interviste effettuate da Francesco Romano in questi ultimi anni.

Un sentito ringraziamento a Davide Mancori che è riuscito a organizzare una serata storica che sarà ricordata dal folto pubblico presente che ha seguito per più di due ore con attenzione e curiosità. Un immergersi nel dorato mondo del cinema con alcuni tra i protagonisti che ne hanno scritto la storia. Un’esperienza fantastica per i quattro amici che hanno deciso di mettersi all’opera con il chiaro intento di celebrare un grande e di parlare di cinema. Una serata esaltante per Francesco Romano che, a breve, presenterà l’opera nella sua Brindisi. Il cinema è magia contagiosa e questo libro ne è una prova tangibile. Anna Consales