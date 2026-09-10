Il brindisino Matteo Corciulo nello staff tecnico dell’Atalanta primavera nel ruolo di collaboratore tecnico-match analyst

Bruindisi dice la sua anche nel massimo campuioanto di calcio italiano. Il nostro concittadino Matteo Corciulo, infatti, fa parte dello staff tecnico dell’Atalanta primavera nel ruolo di collaboratore tecnico-match analyst. Matteo ha 34 anni, ma ha già una lunga carriera da allenatore tra i settori giovanili di Fiorentina e Inter e prime squadre in Lombardia.

Da luglio è entrato a far parte dell’Atalanta che conta uno dei migliori settori giovanili d’Italia. Matteo ha una doppia laurea in scienze motorie.