Il brindisino Michele Puca eletto Vice Coordinatore Nazionale della UIL FP Difesa

L’organizzazione sindacale UIL Funzione Pubblica del Ministero della Difesa comunica

l’elezione del brindisino Michele Puca alla carica di Vice Coordinatore Nazionale della

UILFP Difesa; incarico che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro

sindacale svolto negli anni a tutela dei lavoratori del comparto Difesa.

Da sempre impegnato nella tutela del prossimo e dei lavoratori, Michele Puca ha costruito

il proprio percorso umano, professionale e sindacale ponendo al centro il dialogo, l’ascolto

e la vicinanza concreta alle persone. Alla base della sua azione vi sono non soltanto

competenze professionali e istituzionali maturate nel corso degli anni, ma soprattutto la

capacità di ascoltare i colleghi, comprendere le loro problematiche, riconoscerne le esigenze

e adoperarsi con determinazione per individuare soluzioni concrete ed efficaci.

Attualmente, sul piano sindacale, Michele Puca è fortemente impegnato nella valorizzazione

degli istituti contrattuali già esistenti ma ancora troppo spesso poco utilizzati

dall’amministrazione, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori maggiori tutele, opportunità

e riconoscimenti concreti.

La sua azione è orientata alla costante ricerca di strumenti capaci di restituire piena dignità

ai lavoratori, anche attraverso il perseguimento di maggiori gratificazioni economiche e di

condizioni lavorative più eque, in un contesto sociale ed economico sempre più complesso.

Particolare attenzione viene posta al contrasto di quella che definisce una “tassa invisibile e

subdola”, rappresentata dall’inflazione, oggi ulteriormente aggravata dalle tensioni e dalle

instabilità internazionali che incidono pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie e

dei lavoratori.

Da sempre convinto che l’attività sindacale rappresenti uno dei principali baluardi a garanzia

della democrazia dei lavoratori, Michele Puca ritiene fondamentale difendere i diritti di tutti

i lavoratori, promuovendo una nuova cultura del lavoro fondata sul rispetto, sul

riconoscimento professionale e sulla restituzione di dignità al ruolo e all’impegno

quotidiano di ogni dipendente.

Nel corso della propria esperienza sindacale, Michele Puca ha ricoperto e ricopre tuttora

ruoli di primaria importanza all’interno della UIL FP. Difatti è impegnato quale

Coordinatore RSU presso il Comando Stazione Navale della Marina Militare di Brindisi,

oltre a svolgere l’incarico di Coordinatore Provinciale Difesa UIL FP Brindisi, nonché

l’importante incarico di Coordinatore Regionale Difesa UIL FP Puglia.

All’attualità presta inoltre servizio presso l’Ufficio Pianificazione Esecutiva del SEN di

Brindisi (Servizio Efficienza Navi della Marina Militare), all’interno della Base Navale di

Brindisi, struttura strategica impegnata nelle attività di supporto e mantenimento

dell’efficienza operativa delle unità navali della Marina Militare.

L’elezione a Vice Coordinatore Nazionale rappresenta la naturale prosecuzione di un

percorso costruito con impegno, competenza e costante presenza sul territorio, sempre al

fianco dei lavoratori del comparto Difesa.

Classe 1981, Michele Puca è laureato in Scienze Politiche, con indirizzo in organizzazione

e gestione marittima e navale. Vanta un articolato percorso professionale e istituzionale

maturato nel settore marittimo, della sicurezza e della Difesa.

È stato Maresciallo della Guardia Costiera, specializzato quale operatore del N.S.I. – Nucleo

Speciale di Intervento delle Capitanerie di Porto, nonché Ispettore Pesca Comunitario per

l’agenzia europea European Fisheries Control Agency (EFCA).

Nel corso della carriera ha inoltre svolto attività di Consulente Tecnico presso la Procura

della Repubblica di Bari nei settori del demanio marittimo, reati ambientali, sicurezza della

navigazione, polizia marittima e pesca.

Ha infine ricoperto il ruolo di Ufficiale della Marina Militare Italiana nel Corpo di Stato

Maggiore, consolidando ulteriormente le proprie competenze nell’ambito della Difesa e

dell’organizzazione militare.

L’intera UIL Brindisi esprime soddisfazione per questa nomina, certa che Michele Puca

saprà contribuire con professionalità, esperienza e spirito di servizio al rafforzamento

dell’azione sindacale nazionale, nell’interesse dei lavoratori civili della Difesa e della

crescita dell’organizzazione.

IL COORDINAMENTO UILFP DIFESA