Il brindisino Tundo premiato dal Presidente Mattarella

Cera anche un brindisino tra i 31 cittadini italiani che sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Mattarellacon il riconoscimento di commendatore dell’Ordine di merito della Repubblica. Si tratta del 73enne Adolfo Tundo che è rientrato in questo prestigioso elenco grazie al suo impegno per valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa sociale. La motivazione alla base della sua nomina è la seguente: “per la sua azione volta a sostenere il valore degli anziani come risorsa sociale. Riesce a coinvolgere gli anziani del territorio attraverso la promozione di progetti di natura culturale e formativa anche attraverso la realizzazione di iniziative di solidarietà e cittadinanza attiva”.

Insomma, un vero e proprio esempio di ottimo cittadino che fa tanto bene agli anziani di Brindisi e che è dotato di una grande forza di volontà, tanto da non fermarsi di fronte agli ostacoli che oggi rendono ancora più difficile la vita degli anziani nella nostra società.