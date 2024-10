Il Canottaggio dei Vigili del Fuoco da sempre più vicino al sociale…

Negli ultimi anni c’è stato un incremento esponenziale dei casi di tumore al seno, in Italia nel 2022 ci sono stati 55900 nuovi casi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e tutte le associazioni di riferimento in questo ambito, consigliano lo sport del canottaggio come possibilità di ristrutturazione bio-psico-sociale.

La possibilità di diffusione consentirebbe a molte donne di rimodulare il proprio stile di vita.

Nel 2021, sul lago di Comabbio (Va) nasce un progetto fortemente voluto da Antonella Carolina CORAZZA, atleta Olimlica di canottaggio a Los Angeles nel 1984, che prende il nome di “The Same Boat”, l’idea nasce dall’esperienza personale della fondatrice e dall’incontro con altre donne che si trovavano nella medesima condizione.

Dal 06 al 10 ottobre 2024, la Canottieri dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi ha avuto il piacere di ospitare per qualche giorno una piccola rappresentanza di 5 donne, permettendo alcuni allenamenti, che hanno aderito a questa magnifica iniziativa, anche di vedere la nostra bellissima città da una prospettiva diversa, dal mare.

Molto Onorato il neo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi dott. Ing. Giuseppe GALGANO e il Direttore Tecnico e Allenatore del gruppo sportivo, Antonio COPPOLA, in quanto la Canottieri brindisina sia stata scelta come punto di riferimento per continuare questa fantastica iniziativa che dimostra, ancora una volta, l’importanza del canottaggio per la salute delle persone di tutte le fasce di età.

Queste signore hanno lasciato la nostra terra entusiaste sotto ogni punto di vista (paesaggistico, accoglienza, e soprattutto per la bontà dei nostri piatti tipici), ripromettendosi di ritornare molto presto….