il canottaggio dei Vigili del Fuoco di Brindisi si veste d’oro al festival dei giovani 2024

A Varese per atleti da 10 a 14 anni: 3 ori e 1 bronzo.

Lo scorso weekend si è svolto, sulle acque del lago della Schiranna (Va), la manifestazione nazionale più importante per le categorie U15.

Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco “Carrino” di Brindisi ne ha preso parte con 4 atleti, ottenendo ottimi e i seguenti risultati.

Venerdì:

Due di coppia (2× doppio) Cadetti maschile con CIULLO Riccardo e CENTONZE Paolo ambedue 14 anni sono giunti sul traguardo al 5° posto;

Singolo 7,20 Allievi B2 (12 anni) maschile con IAIA Alessio, 1° posto 🥇ORO;

Singolo 7,20 Allievi C (13 anni) maschile con MARTIGNANO Valerio, 4° posto;

Sabato:

Singolo 7,20 Cadetti maschile con CENTONZE Paolo, ottiene un 7° posto;

Singolo 7,20 Cadetti maschile con CIULLO Riccardo, ottiene un 1° posto 🥇ORO;

Singolo 7,20 Allievi B2 maschile con IAIA Alessio, ottiene un 1° posto 🥇ORO;

Singolo 7,20 Allievi C maschile con MARTIGNANO Valerio, ottiene un 3° posto 🥉BRONZO.

Nella giornata di Domenica non si sono disputate gare a causa del maltempo che si è abbattuto sul lago varesino Rovinando la festa a tutti i 2200 ragazzini che hanno gareggiato e alle circa 150 società.

Un grandissimo ringraziamento và al comando di Monza nella persona del Comandante Provinciale Vito CRISTINO ed in particolare a tutto il personale del distaccamento di Lissone per l’ospitalità….

Grazie sempre alla nostra grande famiglia dei vigili del fuoco 🔥…