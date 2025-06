Il capo della comunicazione dell’Asl di Brindisi nominato cavaliere al merito

Prestigioso riconoscimento per il dott. Giacomo Dachille, giornalista e responsabile della struttura Informazione e Comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. A consegnargli l’attestato è stato il Sindaco di Bari Vito Leccese.

Da quando è giunto a Brindisi per guidare la comunicazione della struttura sanitaria il dott. Dachille si è contraddistinto per competenza e professionalità. Doti già evidenziate in precedenti esperienze alla guida di importanti uffici stampa.