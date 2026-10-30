“Il Carcere degli innocenti 2026”, evento di presentazione delle attività estive Il progetto coordinato dal CSV Brindisi Lecce è giunto alla 15esima edizione

Si è svolto nei giorni scorsi l’evento finale del progetto “Il Carcere degli innocenti 2026”. Denominato quest’anno “Il miracolo sei tu: alla scoperta del Talento” (15esima edizione) è organizzato e promosso dalla delegazione di Brindisi del CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” presso la Casa Circondariale del capoluogo adriatico nei mesi estivi.

Sono intervenuti Valentina Meo Evoli (direttore Casa Circondariale Brindisi), Raffaella Argentieri (CSV Brindisi Lecce), Isabella Lettori (Consigliera Regione Puglia), Pietro Rossi (Garante Regionale dei detenuti), Valentina Farina (Garante Provinciale dei detenuti), Danila Baldacci e Marzia Spagnuolo (referenti del progetto per il CSV Brindisi Lecce). Particolarmente significative le testimonianze di alcuni volontari coinvolti nell’iniziativa: Gabriele Recchia e Marilù Lariccia (Eterea l’Albero della Vita) e Maria Pedio (Sinp, Sociologia in Progress) e di una piccola rappresentanza di detenuti e familiari presenti per l’occasione.

Il progetto si propone di accogliere i bambini che accedono nell’istituto penitenziario per incontrare il papà, aiutandoli a vivere al meglio questo momento così importante in una condizione di quasi normalità.

Per l’edizione 2026 attraverso la rivisitazione del film “Encanto” della Walt Disney i bambini hanno scoperto il proprio talento, partecipando ai laboratori creativi con materiale di riciclo (plastica, carta, tappi, etc). Nel corso dell’evento finale sono stati mostrati le piccole opere realizzate durante i laboratori creativi, evidenziando l’importanza educativa ed emozionale che il progetto ha avuto non solo nei piccoli, ma anche a livello familiare.

Le Associazioni che hanno aderito al progetto sono state Azioni Solidali Odv, Brindisi Tabernacle, Demetra per la vita, Eterea – L’albero della vita, SinP Sociologia in progress, oltre a semplici cittadini e volontari, per un totale di circa 30 persone impegnate.