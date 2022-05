IL CASALE VOLLEY 3 BRINDISI CAMPIONE INTERRITORIALE LECCE-BRINDISI UNDER 14 FEMMINILE

Si è conclusa lunedì scorso la 2 giorni della finale Under 14 femminile, un Palamelfi gremito, ha visto trionfare la squadra Brindisina, che ha affrontato l’ultima gara con una convinzione quasi da veterane del volley.

Guidate dalle 2 palleggiatrici Giorgia Montenero (2008) e Ludovica Vasile (2009), hanno interpretato il ruolo in maniera perfetta per la loro età, il libero Elisa Distante (2008) ha ricevuto con percentuali elevate e quindi le 2 centrali Gaia Fiore e Sara Fatigati (2008 entrambe) hanno sciorinato colpi di livello e Muri non comuni, le ciliegine sulla torta le hanno messe le difese della piccolina Melissa Esposito (2010) con le sue difese e gli attacchi da posto 4 della sempre più crescente Sara Palmisano Romano (2009).

Quindi nelle parti finali dei 3 set hanno potuto mettere in mostra le loro qualità le altre a partire da Eva Gargiullo (2008), che dopo un periodo di appannamento sta crescendo di giorno in giorno, Chiara Campioto (2009), Alessia Campanaro (2009), Maria Chiara Vignone (2008), Ilenia Raffaele (2010) e le new entry Ludovica Muschio (2010) e Marta Palmisano Romano Marta (2011).

Un successo costruito lo scorso anno all’interno dei parchi in periodo di pandemia e continuato quest’anno all’interno della Palestra Kennedy dove la società si allena dalla sua nascita.

Ora il percorso continua nelle fasi Regionali che affronteremo con la massima umiltà che ci contraddistingue, senza lasciare nulla al caso.