Il Castello Alfonsino ha organizzato una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026



Il Castello Alfonsino di Brindisi ha ospitato l’Educational Day, una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026. L’evento, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, presieduta dalla dott.ssa Anna Cinti, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto diretta dall’arch. Zunno, ha visto la partecipazione di docenti e dirigenti scolastici. Un’offerta formativa ricca e diversificata. Durante l’evento, sono state presentate le attività previste per l’anno scolastico, che includono: percorsi storici tematici, visite guidate su temi specifici, laboratori di archeologia, arti visive e storia locale. Laboratori teatrali di narrazione e drammatizzazione di episodi storici legati al Castello. Attività creative e inclusive, percorsi volti a favorire l’espressione creativa e l’inclusione dei ragazzi. Un’opportunità per rafforzare il legame tra scuole e territorio. I docenti, durante la mattinata, sono stati accompagnati dalle guide dell’Associazione “Le Colonne”: Francesco Romano, Davide La Fauci e Richard Martinez. L’iniziativa si inserisce nel progetto di trasformare il Castello Alfonsino in un laboratorio di formazione, cultura e cittadinanza attiva. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra le scuole e il territorio attraverso il patrimonio culturale, rendendo il Castello un luogo essenziale di formazione, cultura e cittadinanza attiva. Anna Consales