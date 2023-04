IL CASTELLO DENTICE DI FRASSO DI CAROVIGNO OSPITA LA COLLEZIONE “BIRO&CAFFÈ” DI MICHELE PALANO

Nelle bellissime Sale Storiche del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, dall’1 al 30 aprile 2023, sarà ospitata la collezione “Biro&Caffè”: la pittura aromatica” dell’artista Michele Palano. La mostra, promossa dall’Associazione “Le Colonne”, comprende 76 disegni, ottenuti con la tecnica “Aromatic Painting” che combina in modo unico l’inchiostro colorato delle biro e il caffè che potrà essere liquido o in polvere. La collezione è molto originale e, sicuramente, appassionerà i visitatori. Michele Palano, con la sua tecnica particolare, riesce a dare forma a diversi soggetti: allegorici, religiosi, naturalistici, figurali, tutti con, in comune, un particolare dinamismo che riesce a dare vita alle immagini. L’artista riesce a coinvolgere tutti i sensi: vista, olfatto, gusto e tatto. Michele Palano, il “creativo” che gioca con il caffè, è riuscito a realizzare una collezione veramente particolare che rende onore alla bellezza del quotidiano. L’artista commenta così:”il caffè, quella bevanda nerastra dall’odore così penetrante e dal sapore così caratteristico che solo essa possiede, è popolare in tutto il mondo. Cosa lo rende tanto importante? In termini concreti, nulla se non il semplice e puro piacere di gustarlo, ma guardandoci intorno, lo sorprendiamo a ricoprire il ruolo di protagonista nei campi creativi del mondo”. Gli orari di apertura al pubblico sono: dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Anna Consales