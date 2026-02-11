Il Castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturna

Martedì 17 febbraio alle ore 21,30 il Castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata
notturna dedicata agli aspetti meno noti e più suggestivi del maniero. Un percorso che conduce i
visitatori alla scoperta di storie, leggende e racconti poco conosciuti, offrendo una prospettiva diversa
sul complesso storico.
La visita sarà condotta dal personale dell’Ets Le Colonne con la partecipazione di Maurizio Chionno
e del gruppo di ghost hunters SIS – Spectral Investigation Squad.
La dimensione notturna favorisce l’ascolto di storie, aneddoti e testimonianze in cui si intrecciano
ricostruzione storica e tradizione narrativa, creando un contesto di approfondimento e riflessione sul
patrimonio culturale locale.
L’esperienza è pensata per un pubblico ampio e mira ad avvicinare anche i più giovani alla
conoscenza della storia del territorio, utilizzando il racconto come strumento di coinvolgimento.
Un’occasione per conoscere il Castello di Carovigno da un punto di vista diverso, attraverso un
percorso che unisce storia e narrazione.
Info e prenotazioni:
www.pastpuglia.it