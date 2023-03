IL CASTELLO DI CAROVIGNO CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO

Martedì 14 marzo, alle ore 17, presso il Castello di Carovigno, si celebrerà la Giornata

Nazionale del Paesaggio: una ricorrenza promossa dal Ministero della Cultura che ha

lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e le generazioni future sui fondamentali temi

di salvaguardia dei territori e sulla necessità di una tutela dei loro caratteri naturali e

antropici.

L’Ets Le Colonne, ente gestore del maniero, ha organizzato per l’occasione un

convegno dal titolo “Pier Paolo Pasolini – Il paesaggio è vita”. Il paesaggio è nel cuore

del rapporto di Pasolini con la realtà. Un paesaggio sentito non come fondale

decorativo, ma come spazio di corpi, suoni e vita. Per Pasolini il rischio che si cela nella

perdita del paesaggio non era soltanto una perdita estetica, ma la perdita della

capacità poetica della realtà.

All’incontro prenderanno parte l’Architetto Giuseppe Muri, Vito Uggenti del Comitato

Civico Cittadino di Volontariato Salvatore Morelli, il Presidente della Associazione di

Promozione Sociale di Carovigno “Liberi di…” il dott. Enrico Gallisaj, il dott. Francesco

Romano e la Presidente dott.ssa Anna Cinti della ETS Le Colonne. Il convegno sarà

moderato dalla dott.ssa Anna Consales.