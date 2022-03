IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO RISPONDE ALL’APPELLO DEL PARROCO DEL RIONE PERRINO

Don Antonio chiama e il #csibrindisi risponde

Don Antonio chiama e il #csibrindisi risponde. Non si è fatta mancare la risposta del Comitato territoriale del #centrosportivoitaliano alla richiesta di aiuto di don Antonio Randino, parroco della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria al rione Perrino di Brindisi. In un’intervista rilasciata tempo fa, al giornalista Gianmarco Di Napoli, don Antonio, aveva espresso la sua volontà di riportare l’Oratorio in Parrocchia in un quartiere come quello del rione Perrino dove i ragazzi, dopo aver finito di fare i compiti, si riversano per strada avendo a volte anche un senso di smarrimento per l’assenza di strutture idonee ad accoglierli. “Nel frattempo i ragazzi usano un campetto antistante la farmacia, ci sono delle vecchie porte arrugginite, io ho promesso loro che comprerò le reti così potremo giocare insieme a pallone”. Questa dichiarazione del Parroco fece si che immediatamente si mettesse in moto la macchina del csi per garantire la fornitura del materiale sportivo necessario.

Oggi quella consegna è avvenuta proprio là dove i ragazzi, in un sabato mattina piovoso, erano intenti con zappe e pietre a tracciare un terreno di gioco, proprio come avveniva anni fa, in attesa di quel tanto desiderato regalo delle reti e i palloni e chissà magari un giorno anche di un vero campetto di erbetta.

Permettere ai ragazzi di giocare e divertirsi per noi del Centro Sportivo Italiano è alla base, per questo, all’appello di don Antonio, abbiamo risposto presente.

La delegazione della Presidenza guidata da Angelo Taurisano, Presidente Territoriale e dal Vice Presidente Vicario, anche in veste di Presidente Regionale, Ivano Rolli, ha fatto dono alla Parrocchia di una coppia di reti e una serie di palloni. Insieme al Parroco è stato concordato di voler aprire un dialogo con l’Amministrazione Comunale affinchè il quartiere possa presto avere una struttura sportiva a disposizione. Sono state messe a cantiere già per il periodo dopo Pasqua una serie di eventi e manifestazioni sportive nelle strade vicino la Parrocchia con i ragazzi del quartiere.

