IL CENTRODESTRA CANDIDA IL SINDACO DI CEGLIE MESSAPICA, ANGELO PALMISANO, ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

La nota dei segretari dei partiti: “L’unità del centrodestra resta essenziale anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”

BRINDISI – Nei giorni scorsi i segretari provinciali dei partiti e dei movimenti facenti parte del centrodestra – Luigi Caroli per Fratelli d’Italia, Laura De Mola per Forza Italia, Vittorio Zizza per la Lega, Paolo Chiantera per Unione di Centro e Claudio Niccoli per Idea – si sono riuniti per fare il punto della situazione della coalizione ed hanno deciso all’unanimità di candidare alla carica di Presidente della provincia di Brindisi, il primo cittadino di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano.

“Il centrodestra ha ritenuto essenziale e prioritario mantenere salda l’unità della coalizione – sostengono i segretari dei partiti – e siamo già al lavoro non solo per l’appuntamento del prossimo 6 marzo, data fondamentale per il futuro della nostra provincia, ma anche per le prossime elezioni amministrative previste nei diversi comuni dov’è in scadenza il mandato di sindaci e consigli comunali. Sarà nostra premura – proseguono – lavorare insieme per tenere compatta tutta la squadra e per non tradire la fiducia dei nostri elettori che, è bene ribadirlo, rappresentano la maggioranza del corpo elettorale”.