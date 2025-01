Il cervello è (e) il mondo. L’intelligenza artificiale: opportunità o minaccia?

Giovedì 23 gennaio alle ore 19:00, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi, si terrà l’evento gratuito e aperto al pubblico dal titolo:

“Il cervello è (e) il mondo”

organizzato dal Rotary Club Brindisi “Valesio” in interclub con il Rotary Club di Brindisi.

All’incontro moderato da Francesco Serinelli, presidente del Rotary Club Brindisi “Valesio”, dedicato al tema dell’intelligenza artificiale (IA), e al suo impatto sulle nostre vite,

interverranno i due relatori di grande rilievo Attilio Grisi e Luca Miacola, imprenditori ed esperti in tecnologie digitali nonché soci del Rotary Club Brindisi “Valesio”, con anni di esperienza nel supportare aziende e professionisti nell’adattarsi alle trasformazioni tecnologiche.

L’evento è pensato per chiunque si stia ponendo i quesiti:

“Come cambierà il mio lavoro con l’IA?“, “I miei figli sono al sicuro nell’era digitale?” o “Quali sono i rischi e le opportunità di queste tecnologie che sembrano inarrestabili?”.

Attraverso un confronto diretto e coinvolgente verranno trattate le due visioni opposte del delicato argomento: da un lato, il potenziale straordinario dell’intelligenza artificiale per migliorare le nostre vite, dall’altro, le insidie e i pericoli che potrebbero minacciare la nostra privacy, il lavoro e il benessere psicologico delle nuove generazioni.

Il Presidente Francesco Serinelli ha dichiarato: “La conoscenza è il primo passo per affrontare con consapevolezza i cambiamenti epocali che stiamo vivendo. Questo evento è pensato per informare e stimolare un confronto costruttivo su un tema che riguarda tutti noi, dalle famiglie agli imprenditori”.

L’incontro sarà particolarmente interessante per:

Imprenditori e professionisti , che vogliono comprendere come l’IA possa trasformare il lavoro e aprire nuove strade al successo.

, che vogliono comprendere come l’IA possa trasformare il lavoro e aprire nuove strade al successo. Genitori preoccupati per il futuro dei propri figli , che desiderano capire come affrontare le sfide psicologiche e sociali che l’era digitale sta imponendo.

, che desiderano capire come affrontare le sfide psicologiche e sociali che l’era digitale sta imponendo. Chiunque si senta curioso o insicuro riguardo alle implicazioni etiche e pratiche dell’intelligenza artificiale sul mondo che ci circonda.

L’obiettivo dell’incontro è offrire risposte concrete e stimoli di riflessione su un tema che non possiamo più ignorare. In un contesto accogliente e aperto al dialogo, si discuteranno gli scenari attuali e futuri, con un focus particolare su come prepararci al meglio per affrontare i cambiamenti che ci attendono in poche parole un’occasione da non perdere per dare voce ai vostri dubbi e alle vostre speranze su uno dei dibattiti più importanti del nostro tempo.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it o al numero 334 5659051 anche su Whatsapp.