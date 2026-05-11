Il circolo culturale ALIBI ospita le opere del pittore brindisino Attilio Melfi

Da martedì prossimo,12 maggio e fino a venerdì 15, il centro culturale ALIBI di Via Conserva n.40, ospiterà la mostra del pittore Attilio Melfi, l’artista nato a Brindisi nel 1964, ma trasferitosi ben presto a Bologna che diventa la sua città adottiva. Inizia la sua attività da Ingegnere Civile impiegando la sua laurea conseguita Bologna, dove raggiunge prestigiosi riconoscimenti per la realizzazione di grandi opere e progetti infrastrutturali di grandi opere che lo portano in giro per tutto il modo, prima di scoprire, nel 2017, la sua vera grande passione per l’arte e la pittura, che lo fa partire dai contesti urbani che inizia a rappresentare nelle varie ore del giorno con tecniche convenzionali, in particolare olio su tela. Il cuore della sua ultima produzione, tuttavia, rappresenta paesaggi marini, che mostrano elementi di attualità e centri storici che rivelano tracce di contemporaneità. L’artista Attilio Melfi vanta numerose esposizioni in gallerie di rilevante importanza nazionale come a Roma, Bologna, Torino, Lucca ed anche a Brindisi dove ha presentato “Le marine del duemila” nel Palazzo Nervegna. L’artista Attilio Melfi incontrerà i soci del circolo culturale ALIBI giovedì 14 maggio, presso la sede di Via Conserva 40.