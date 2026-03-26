Il Circolo Tennis Brindisi ospita la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

Soddisfazione per il Circolo Tennis Brindisi che in questi giorni sta ospitando i massimi trofei a squadre, la Coppa Davis per il settore maschile e la Billie Jean King Cup (ex Federation Cup per il settore femminile. Nel pomeriggio c’è’ stata la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza di tante autorità civili e militari. I trofei stanno girando l’Italia in lungo e in largo e la direzione del circolo brindisino e’ riuscita a far rientrare Brindisi in questa iniziativa davvero importante. Ha coordinato la presentazione il collega Antonio Celeste.