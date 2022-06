IL CIS IN CONSIGLIO COMUNALE. MANDATO AL SINDACO PER LA FIRMA

Passaggio tecnico e di valenza anche politica questo pomeriggio in consiglio comunale a Brindisi per i progetti inseriti all’interno del CIS, il contratto integrato di sviluppo, la cuo firma con il Governo avverrà martedì pomeriggio in Prefettura, alla presenza del ministro Mara Carfagna. Più di 50 milioni di euro per rendere più vivibile la città e il territorio costiero. “Chi critica questo importante evento – ha detto il sindaco Rossi – vorra’ dire che aspettera’ cio’ che sara’ capace di fare la prossima amministrazione di Brindisi”.