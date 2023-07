IL CLUB INNER WHEEL BRINDISI HA COMPIUTO 40 ANNI

Il Club Inner Wheel di Brindisi, intitolato a Cristina Cordella, socia fondatrice, ha compiuto 40 anni. Commozione e grande partecipazione alla serata che si è tenuta presso il museo Ribezzo, alla presenza di autorità e molti ospiti, per la cerimonia di intitolazione e il lungo viaggio del sodalizio che, con spirito di servizio, tanto ha fatto, in questi anni, per la città di Brindisi sul piano sociale e culturale.

Risultati ottenuti con impegno e tenacia dalle innerine, forti dell’amicizia che le caratterizza, nella convinzione che il disagio e l’emarginazione non siano una condizione inevitabile e che l’impulso alla cresciuta culturale sia la malta necessaria per costruire e allontanare ogni forma di ingiustizia sociale.

La presidente uscente Silvana Maiorano ha annunciato la decisione di intitolare il Club di Brindisi, costituito nel 1983, a Cristina Cordella, da qualche mese venuta a mancare, che ne è stata la fondatrice insieme ad Annamaria Titi, Assunta Capeto e Clori Palazzo. A tutte sono state consegnate targhe ricordo. In rappresentanza di Cristina Cordella è intervenuta la figlia Valeria e di Annamaria Titi che non è potuta essere presente, la figlia Maria. Comprensibile emozione alla presentazione del video che nel ripercorrere i momenti salienti di 40 anni di attività ha ricordato socie scomparse e molto amate.

Nel corso delle serata si è svolto, inoltre, il passaggio di consegne: collare e martelletto, simboli dell’onore e dell’onere della presidenza dell’Inner Wheel, sono stati consegnati da parte della presidente uscente Silvana Maiorano alla nuova presidente Francesca Capeto che ha presentato il suo intenso programma e il direttivo.

Ha concluso la cerimonia, moderata dalla segretaria del club, Anna D’Agnano, l’intervento della Governatrice del Distretto 210, Rosalba Tufano, presente anche la past governatrice, Elena Antonacci che ha voluto sottolineare come l’Inner Wheel di Brindisi abbia dimostrato fino ad oggi di aver compreso e attuato i valori di servizio, solidarietà e amicizia, elementi fondanti dell’Associazione.