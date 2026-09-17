Il Colonnello Agostino Scala ha incontrato gli operatori dell’informazione



Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, il Comandante Provinciale, Colonnello Agostino Scala ha incontrato gli operatori dell’informazione. Il Colonnello Agostino Scala ha assunto la guida dell’Arma territoriale, subentrando al Colonnello Leonardo Acquaro che ha lasciato il Comando Provinciale di Brindisi dopo quattro anni, per trasferirsi a Firenze, dove andrà a ricoprire un prestigioso incarico alla guida del Reggimento Allievi Marescialli. Il Colonnello Scala arriva a Brindisi dopo avere prestato servizio a Milano. Durante la conferenza stampa, ha confermato le priorità strategiche nella provincia: dalla prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, al costante presidio del territorio, fino alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica al fianco dei cittadini e delle istituzioni. Particolare attenzione verso i giovani, così da affrontare le criticità che si presenteranno. Il Colonnello ha voluto conoscere singolarmente tutti i giornalisti presenti per instaurare un rapporto importante e continuativo. Anna Consales