IL COMANDANTE INTERREGIONALE MARITTIMO SUD VISITA LA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

Nella mattinata del 16 marzo 2023 il Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, ha effettuato una visita ufficiale alla Capitaneria di Porto di Brindisi.

Ad accoglierlo è stato il Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi, Capitano di Vascello Luigi Amitrano, il quale, dopo aver presentato un briefing operativo finalizzato ad illustrare i compiti istituzionali e le attività svolte sul territorio dalle donne e dagli uomini della Capitaneria di Porto, con focus sulla specificità del porto di Brindisi, dei suoi traffici marittimi e delle sue prospettive di sviluppo, lo ha accompagnato nella visita degli Uffici e delle aree operative di competenza.

L’Ammiraglio Biaggi, nel corso della sua visita, ha voluto incontrare tutto il personale civile e militare della Capitaneria di Porto di Brindisi e dei dipendenti Uffici Marittimi di Savelletri di Fasano e Villanova di Ostuni per esprimere il personale apprezzamento per il servizio quotidianamente svolto in supporto della comunità marittima. “Il rispetto e l’amore per il mare e per le attività marittime sono il motore che deve alimentare il nostro operato e rappresentano i tratti distintivi della Marina Militare”, parte della sua allocuzione.

Nel corso della giornata, l’Ammiraglio Biaggi ha altresì incontrato il Sindaco della Città di Brindisi, Dott. Riccardo Rossi, e il Prefetto di Brindisi, Dott.ssa Michela Savina La Iacona.