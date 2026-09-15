Il Commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere

lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura in visita alla struttura in contrada Restinco.

Nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre 2026, la verifica dei lavori nella struttura in contrada Restinco, assieme all’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, e l’incontro in Municipio di Brindisi, con il sindaco Giuseppe Marchionna, hanno costituito i momenti qualificanti della visita nel capoluogo del Commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, gen. Giovanni Macioce, e del coordinatore della struttura commissariale, Augusto Santori.

Nella visita a Restinco è stato possibile constatare come le opere di riqualificazione del compendio immobiliare da adibire ad alloggi per lavoratori agricoli, migranti regolarmente censiti, finanziate per oltre 1,2 milioni di euro dai Fondi del PNRR, siano state consegnate ben prima della data di scadenza, benché i lavori abbiano subito un notevole ritardo a causa di atti dolosi avvenuti nella notte del 19 gennaio scorso.

I vertici della struttura commissariale, in particolare, hanno potuto verificare nella prima palazzina, destinata ad accogliere 60 lavoratori uomini con regolare permesso di soggiorno, l’allestimento delle stanze con due posti letti e bagno autonomo, tutte dotate di impianto di condizionamento dell’aria; la cucina e le sale di socializzazione. Nell’altra palazzina, invece, sono pronte le stanze per ospitare 20 donne e lo sono altresì la cucina e gli ambienti al piano terreno adibiti a laboratori.

“Nella visita dei vertici della struttura commissariale appositamente giunti da Roma è stato possibile valutare cosa abbiamo realizzato, addirittura anticipando i tempi di esecuzione, dopo l’incendio – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro -. Rimango davvero compiaciuto della loro soddisfazione: sono sicuro che questa struttura sarà un gioiello e potremmo dare ospitalità a tutti i migranti censiti di questo territorio. Offriremo certamente una dignitosa sistemazione”.