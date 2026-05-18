il Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele sul podio per la musica

Quando il talento incontra la dedizione, i risultati non tardano ad arrivare. È un momento di grandissimo orgoglio per la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, salito sul podio di prestigiosi concorsi musicali nazionali e internazionali grazie alle straordinarie performance di due giovanissimi studenti.

A brillare nel panorama concertistico giovanile sono stati Diego Criscuolo, frequentante la classe 1ª A, e Marco Balsamo, della classe 1ª C.

I due alunni si sono distinti per l’eccellente livello tecnico e l’espressività artistica, dimostrando talento, impegno e grande sensibilità artistica sia nelle esibizioni da solisti che nelle prove in duo tanto da conquistare il plauso delle giurie e portando in alto il nome del proprio istituto.

Lo scorso 11 maggio, i giovani musicisti, preparati e accompagnati dal docente di fisarmonica Alberto Nardelli, hanno partecipato al “IV Concorso Internazionale Musicale Giovani Musicisti”, svoltosi a Ceglie Messapica.

In tale occasione Diego Criscuolo ha ottenuto il punteggio di 96/100, mentre Marco Balsamo ha ricevuto 97/100 nelle esecuzioni da solista. I due alunni si sono inoltre esibiti in duo, conquistando insieme il punteggio di 97/100.

Successivamente, il 16 maggio 2026, i due studenti hanno preso parte al “17° Concorso Musicale Nazionale A.GI.MUS for SMIM 2026”, tenutosi nella città di Francavilla Fontana e riservato agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale d’Italia.

Anche in questa occasione Diego Criscuolo e Marco Balsamo hanno raggiunto risultati straordinari, ottenendo entrambi il massimo punteggio di 100/100 sia nelle esibizioni da solisti che nella prova in duo.

La notizia è stata accolta con immensa gioia dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Ornella Manco, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria soddisfazione e quella di tutto il corpo docente, orgogliosi dei risultati raggiunti dagli studenti e del prestigio portato alla scuola attraverso il loro percorso musicale.

“I risultati ottenuti da Diego e Marco ci riempiono di orgoglio”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica.

“Questi successi non sono solo il frutto di un talento naturale indiscutibile, ma testimoniano il valore del sacrificio, della passione e dell’impegno quotidiano. La nostra scuola da sempre si impegna a valorizzare le eccellenze e a sostenere i ragazzi nelle loro inclinazioni. Vedere i nostri alunni della scuola secondaria di primo grado competere e vincere in contesti così prestigiosi è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.

I traguardi di Diego Criscuolo e Marco Balsamo confermano la vocazione dell’Istituto “Giovanni XXIII” come ambiente stimolante per la crescita culturale dei ragazzi.

Dietro a questi riconoscimenti c’è un lavoro sinergico che vede coinvolte le famiglie, i docenti che guidano gli studenti nel loro percorso di studio e una realtà scolastica che crede fermamente nel valore della musica come strumento di formazione dei ragazzi.