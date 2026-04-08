Il Comune di Brindisi accoglie gli studenti della Scuola Arcadia per un’esperienza di cittadinanza attiva

Oggi, il Comune di Brindisi ha accolto gli studenti della Scuola Arcadia, prossimi al conseguimento del diploma, per una giornata dedicata alla conoscenza della macchina amministrativa e al ruolo delle istituzioni nella vita della città.

L’iniziativa nasce dal progetto “Lu Cori di Brindisi”, volto a far acquisire agli studenti competenze pratiche e teoriche in ambito economico, sociale e territoriale. Gli studenti hanno voluto visitare il Comune per comprendere il funzionamento delle istituzioni e proporre le loro idee e riflessioni sul territorio, sulle criticità e sulle potenzialità della città.La visita ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Lucia Vantaggiato, dell’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria, di alcuni Consiglieri Comunali, del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.Durante la giornata, i ragazzi hanno effettuato un tour all’interno degli uffici comunali, osservando da vicino le dinamiche amministrative e comprendendo il funzionamento dei vari organi istituzionali. Hanno inoltre intervistato il Sindaco e gli Assessori, presentando alcune criticità e suggerendo idee per il rilancio economico, sociale e culturale della città“Sono entusiasta di questa iniziativa – ha commentato l’Assessore Vantaggiato – e felice di poter essere protagonista di un momento così importante per i giovani. La conoscenza del funzionamento del Comune e la possibilità di esprimere le proprie idee è fondamentale per formare cittadini consapevoli e attivi. Continueremo a sostenere occasioni di questo tipo, che permettono ai ragazzi di aprirsi al mondo e di contribuire concretamente allo sviluppo della città.”