Il Comune di Brindisi accoglie le indicazioni di ANCE per opere di qualità e per la sicurezza sul lavoro

L’Amministrazione Comunale di Brindisi si appresta a realizzare opere pubbliche di qualità e per giunta nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

Il tutto, comincia a concretizzarsi a pochi giorni di distanza dall’incontro, svoltosi a Palazzo di Città tra una delegazione dell’ente locale, composta dal sindaco Giuseppe Marchionna, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo e dall’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, ed una delegazione dei costruttori di ANCE Brindisi, guidata dal Presidente Angelo Contessa. Incontro durante il quale sono state esaminate tutte le problematiche dell’affidamento di gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Contessa ha fornito elementi attraverso cui sono emerse le problematiche che comporta l’attribuzione di un punteggio di 60 punti all’offerta tecnica e di 40 a quella economica, a partire dalla scarsa qualità delle opere e dalle condizioni di lavoro non improntate su criteri di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale ha recepito le istanze dei costruttori ed in effetti la prima gara bandita a seguito di tale incontro (adeguamento della viabilità in corrispondenza della Cittadella dello sport) prevede un criterio di 20 punti per l’offerta economica, in cui sono compresi anche 5 punti per la tempistica di realizzazione delle opere. Sono stati privilegiati, insomma, gli aspetti legati alla qualità delle opere ed allo stesso tempo sono state create le condizioni ideali perché le lavorazioni vengano eseguite in sicurezza. Ulteriori e significativi elementi da segnalare nei punteggi della gara sono: l’attenzione alla gestione degli aspetti ambientali per tutta la durata dei lavori (CAM) 4 punti e 2 punti all’operatore economico che dimostra il possesso di una certificazione di adozione di una politica sulla “parità di genere”.

“Il confronto con organizzazioni di categoria come ANCE che rappresentano legittimamente gli interessi dei propri iscritti – ha affermato il Sindaco Marchionna – determina le condizioni ideali perché si giunga a percorsi condivisivi per traguardare un obiettivo comune: costruire opere di qualità, nei tempi previsti ed in condizioni di lavoro improntate sulla sicurezza, tutela ambientale e la fondamentale parità di genere.

“Siamo grati all’Amministrazione Comunale di Brindisi – ha detto il Presidente dell’ANCE Contessa – perché ha colto una esigenza ormai indifferibile finalizzata a ridurre al minimo il ‘peso’ dell’offerta economica nell’aggiudicazione di gare per lavori pubblici. L’auspicio è che lo stesso esempio venga seguito anche da altre stazioni appaltanti, proprio sulla scorta di quanto, attraverso il dialogo, definito con il Comune di Brindisi”.