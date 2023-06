IL COMUNE DI BRINDISI ADERISCE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

I cittadini di Brindisi potranno usufruire di una definizione agevolata per il pagamento dei crediti vantati dal Comune. Il tutto, grazie ad un atto di indirizzo che la Giunta comunale ha approvato in data odierna per formalizzare l’adesione alla Rottamazione quater prevista dalla Legge finanziaria dello Stato 2023.

Dopo il via libera – entro il 29 luglio – del Consiglio Comunale, i cittadini potranno presentare istanza di adesione entro ilo 29 dicembre e si potrà decidere di pagare in un’unica rata o con una dilazione fino a 72 rate.

Saranno totalmente stralciati, invece, i crediti del Comune relativi a cartelle fino a mille euro del periodo dal 2000 al 2015.