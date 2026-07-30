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Il Comune di Brindisi all’incontro regionale “Punti Cardinali for Work”

Il Comune di Brindisi ha partecipato all’incontro promosso dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso “Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, svoltosi ieri, mercoledì 29 luglio 2026, presso la sede regionale di Bari e finalizzato alla sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’Assessore Ercole Saponaro, delegato dal Sindaco, Giuseppe Marchionna, che ha preso parte al confronto dedicato agli adempimenti preliminari, alle modalità di avvio e attuazione delle attività e agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.

Il Comune di Brindisi è beneficiario del progetto “Br.E.N.T.O. – Brindisi, Empowerment, Nuovi Talenti ed Opportunità”, finanziato per un importo complessivo di € 88.480,00 e della durata di 18 mesi.

Il progetto sarà realizzato con il coinvolgimento di ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, The Qube APS, Ce.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, AKA S.r.l., Programma Sviluppo, Cooperform Puglia, Pasternak S.r.l. e UNISCO – Network per lo Sviluppo Locale ETS.

Le attività comprenderanno 30 laboratori di orientamento, 3 Job Day, 104 giornate di apertura degli Orientation Desk e 20 iniziative nell’ambito di “Puglia Attrattiva”, oltre alle azioni trasversali di coordinamento, comunicazione, animazione territoriale e accompagnamento.

Gli Orientation Desk saranno attivati presso Palazzo Guerrieri, in via Guerrieri n. 7, e attraverso il Camper del Lavoro, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi di orientamento, accompagnamento e informazione sulle opportunità formative e occupazionali.

La sottoscrizione del disciplinare rappresenta il passaggio formale che consente di avviare la fase operativa del progetto e di dare concreta attuazione alle attività programmate sul territorio.

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