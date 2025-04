Il Comune di Brindisi avvia le procedure di concorso per le nuove assunzioni

Il mese di maggio sarà quello dei concorsi pubblici al Comune di Brindisi. Sulla scorta di quanto già deliberato l’8 aprile scorso dalla Giunta Municipale, quando sono state cristallizzate le indicazioni delle modalità di reclutamento del personale al fine di completare il piano assunzionale 2024, partirà la procedura concorsuale per 4 figure professionali. Si tratta, nello specifico, del concorso pubblico per “un funzionario specialista Informatico”, per “un funzionario Avvocato”, nonché per “due istruttori amministrativi e/o contabili”.

“Già nella seduta consiliare del 22 aprile scorso ho ribadito che lo status giuridico del Comune di Brindisi consente che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato possano essere comunque perfezionate fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria – ha detto l’assessore al personale Daniela Maglie -. Il Comune ha già proceduto all’assunzione di sette istruttori di vigilanza ed alla stabilizzazione di due funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale e di un funzionario tecnico-ingegnere. Del resto, sono state già avviate le procedure di mobilità esterna per la copertura di due posti di funzionario specialista in attività amministrative e contabili e di tre posti di funzionario tecnico ingegnere/architetto”. “Aggiungo – ha detto ancora l’assessore Maglie – che in relazione alla procedura di mobilità per funzionario specialista sono pervenute 10 candidature, mentre per la copertura dei posti di funzionario tecnico ingegnere/architetto si procederà con lo scorrimento di graduatorie di altri Enti, privilegiando quelle in ambito provinciale. In merito poi al Bando Coesione Sud – ha concluso sul punto -, il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato una selezione per 2.200 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, e al Comune di Brindisi saranno assegnati sei funzionari con profilo di specialista economico statistico”.

E parte quindi la stagione dei concorsi pubblici per le figure innanzi citate. “La scelta di procedere a concorsi pubblici è una precisa scelta di campo – conclude l’assessore Maglie -. Abbiamo voluto essere aderenti al dettato costituzionale che è chiaro e dispone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La scelta del resto sarebbe in linea con le sollecitazioni che vengono dal territorio perché le nostre giovani eccellenze possano tentare di valorizzarsi qui, in alternativa alle migrazioni”.