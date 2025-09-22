Facebook Instagram
Il Comune di Brindisi ha indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario Avvocato

Il Comune di Brindisi, proseguendo nell’attuazione del piano assunzionale 2024 e dando seguito alle indicazioni delle modalità di reclutamento del personale, ha indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario Avvocato a tempo pieno e indeterminato. L’apertura delle candidature sul portale inpa.gov.it è avvenuta il 19 settembre scorso e il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le 23:59 del prossimo 4 ottobre 2025. Nell’articolato del bando si legge fra l’altro che qualora dovessero pervenire più di 30 candidature è prevista una preselezione, mentre le prove di concorso sono due: una scritta ed una orale.

Il Link al sito della PA: https://www.comune.brindisi.it/

