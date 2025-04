Il Comune di Brindisi sostiene (Pro)pulsioni Digitali: un’opportunità di formazione per il lavoro.

(Pro)pulsioni Digitali unisce comunità, formazione e lavoro, con un’iniziativa innovativa volta a fornire competenze digitali e trasversali a persone disoccupate o inoccupate di età compresa tra i 34 e i 50 anni. Il progetto, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale, è promosso da Biblioteche Senza Frontiere e Rete delle Reti, in collaborazione con biblioteche e attori del territorio in Puglia, Calabria e Campania.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo attraverso percorsi di formazione certificata e la connessione con le imprese locali. Il Comune di Brindisi sostiene questo progetto in linea con il proprio impegno nella promozione della formazione e dell’occupazione, valorizzando il ruolo strategico delle biblioteche come poli di innovazione e crescita professionale.

Il percorso formativo

Destinatari: 300 partecipanti complessivi (100 per regione)

Requisiti: età tra 34 e 50 anni, stato di disoccupazione o inoccupazione

Durata: 32 ore complessive (circa un mese)

Moduli formativi:

Competenze digitali (20 ore) – Modalità ibrida (online o in presenza), con certificazione EIPASS “7 moduli user”, riconosciuta in ambito lavorativo e concorsuale.

Competenze trasversali (12 ore) – Soft skills e occupabilità, disponibili solo in presenza.

Perché partecipare?

Accesso gratuito a una formazione certificata e spendibile nel mercato del lavoro

Potenziamento delle competenze per facilitare il reinserimento lavorativo o l’avvio di nuove attività

Un ecosistema di supporto tra formazione, biblioteche e imprese locali

Un modello innovativo che rafforza il ruolo delle biblioteche come centri di professionalizzazione e networking

L’Amministrazione Comunale di Brindisi invita tutti i cittadini interessati a cogliere questa opportunità di crescita e formazione.

Iscriviti subito compilando il modulo disponibile qui.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare il team di progetto all’indirizzo pro.pulsioni24@gmail.com o seguire i canali social di Biblioteche Senza Frontiere Italia su Facebook e Instagram.

Condividiamo questa opportunità per costruire insieme un futuro più digitale e inclusivo!