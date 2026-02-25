Il Comune di Fasano migra al nuovo sistema di prenotazione online

Venerdì 27 il passaggio da eAgenda al nuovo portale conforme alle linee guida AgID. Possibili temporanee interruzioni del servizio

Fasano -Il Comune di Fasano informa la cittadinanza che venerdì 27 sarà effettuata la migrazione dal sistema di prenotazione appuntamenti eAgenda al nuovo sistema integrato nel portale istituzionale, realizzato in conformità alle specifiche tecniche e alle Linee guida emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Il servizio offre la possibilità di prenotare online appuntamenti agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Tributi, agli sportelli dei Cambi di Residenza e di Abitazione, delle Pratiche di Matrimonio, Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), Separazioni, Divorzi e Cittadinanza, del Demanio ed Ecologia, Urbanistica, Condono, SUE (Sportello Unico Edilizia) e Biblioteca.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di rinnovamento del portale comunale, finalizzato a migliorare l’accessibilità, la fruibilità dei servizi online e la qualità dell’esperienza digitale per cittadini e imprese.

Durante le operazioni di migrazione potrebbero verificarsi temporanee interruzioni o rallentamenti del servizio di prenotazione appuntamenti. Si invitano pertanto gli utenti a programmare per tempo eventuali necessità urgenti.

Al termine della procedura, il nuovo sistema consentirà una gestione più semplice, sicura ed efficiente delle prenotazioni, nel rispetto degli standard nazionali in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Una volta completata la migrazione del sistema di prenotazione sul nuovo portale istituzionale, sarà comunicato il nuovo link diretto alla sezione, semplificando così l’accesso al servizio per i cittadini.

L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.