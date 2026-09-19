Il Comune di Francavilla Fontana alla Fiera del Levante per l’iniziativa “Tutta la Puglia”

Il Comune di Francavilla Fontana sarà presente alla Fiera del Levante di Bari nell’ambito di “Tutta la Puglia”, l’iniziativa promossa dalla Regione Puglia che, all’interno della manifestazione, dedica sette giornate tematiche ai progetti del programma di governo regionale. L’Amministrazione parteciperà a due appuntamenti, con l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità Sergio Tatarano.Il primo incontro è in programma lunedì 21 settembre, nella giornata dedicata a “Scuole di Comunità”, presso il Padiglione 152 della Fiera. All’interno della Stanza 3 “Scuole aperte, spazi e città educante” (ore 14-17), l’assessore Tatarano porterà l’esperienza del Comune con l’intervento “Un giardino sulla biblioteca”, dedicato al giardino pensile realizzato sul tetto della Biblioteca Calò e recentemente intitolato a Margherita Hack all’interno del progetto Cosmopolita.Il secondo appuntamento è giovedì 24 settembre, nella giornata “Ciclovie di Puglia – Per un turismo diffuso e una nuova economia dei territori”. Nella Stanza 2 “Viaggiare senza ostacoli: servizi, accessibilità e intermodalità” (ore 14-17), l’assessore Tatarano interverrà con “Turismo, cultura e spazi democratici”, illustrando le politiche di mobilità sostenibile del Comune, tra cui i percorsi ciclopedonali realizzati in città e il riconoscimento di Comune Ciclabile, confermato dalla bandiera gialla FIAB.Le due giornate rappresentano un’occasione di confronto diretto con amministratori, associazioni, enti e realtà da tutta la Puglia, impegnati sugli stessi temi della mobilità sostenibile e delle politiche educative territoriali.“Partecipare a un appuntamento come la Fiera del Levante – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – significa avere l’opportunità di confrontarci con altre amministrazioni su progetti che guardano oltre i confini del singolo Comune. È un momento utile per mettere a disposizione la nostra esperienza e, allo stesso tempo, per conoscere quella di altri territori”.“Siamo felici di presenziare alla Fiera del Levante” afferma l’assessore Sergio Tatarano. “Da parte nostra proviamo sempre a garantire la nostra presenza in simili occasioni in modo da imparare qualcosa di utile dalle altre realtà, ma anche trasferire esempi positivi quando abbiamo una buona storia da raccontare”.