Il Comune di Ostuni in vetrina alla BIT di Milano anche nel 2025

Da domenica 9 a martedì 11, le bellezze paesaggistiche e le attrazioni culturali e devozionali del territorio saranno protagoniste alla Borsa Internazionale del Turismo.

L’amministrazione si presenta con tre iniziative collegate, accomunate dal tema del territorio e degli eventi. Si parte dalle conferenze con i Comuni della Valle d’Itria dedicate ai cammini, per poi passare alla promozione della Costa dei Trulli e delle tradizionali celebrazioni in onore del santo patrono Oronzo, presentate in conferenza stampa insieme alla storica battitura della ‘Nzegna di Carovigno. Infine, spazio alla cultura con il festival letterario Un’emozione chiamata libro, che si collega in conferenza con Il Libro Possibile di Polignano e Vieste.

“Ci stiamo muovendo su più fronti, consapevoli che il turismo oggi è un ecosistema complesso, fatto di tradizioni, innovazione e sostenibilità – afferma l’assessore al turismo Niki Maffei -. La nostra visione è quella di un territorio che cresce in modo armonico, valorizzando ogni suo comparto e creando connessioni tra esperienze diverse. Per questo, parteciperemo a conferenze stampa strategiche: una congiunta con i comuni della Valle d’Itria sui cammini, un’altra con Carovigno e Cerchia di Tradizione sul turismo lento e le radici culturali, e infine un appuntamento “Un’emozione chiamata libro” con ‘Il Libro Possibile’ dedicato alla cultura. A queste si aggiungerà un’importante iniziativa con i comuni coinvolti nel Giro d’Italia, per promuovere il Giro-E, una manifestazione che coniuga sport, sostenibilità e patrimonio culturale.

La nostra strategia è chiara: vogliamo superare la stagionalità e rendere la nostra terra protagonista tutto l’anno – prosegue -. Per farlo, mettiamo in campo una visione multilaterale e digitale, che tenga conto di tutte le sfumature del turismo contemporaneo. Ostuni e il nostro territorio – conclude l’assessore Maffei – meritano una promozione costante, capace di unire storia, innovazione e cooperazione in un racconto autentico e coinvolgente”.

“Anche quest’anno Ostuni torna alla BIT con il suo fascino senza tempo, le sue bellezze e i suoi eventi che raccontano la nostra storia e identità – afferma con orgoglio il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. – La sinergia con cui siamo arrivati a Milano è la chiave del nostro successo: ogni conferenza stampa sarà un momento di condivisione con i comuni che, insieme a noi, fanno sistema. Dalla Valle d’Itria all’Alto Salento, passando per la Costa dei Trulli, Ostuni si conferma il cuore pulsante di un territorio straordinario, pilastro del turismo regionale.

Quest’anno porteremo alla BIT due anniversari speciali: i trent’anni dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo e i trent’anni del nostro amato festival culturale “Un’emozione Chiamata Libro”, simboli di una tradizione che si rinnova e continua a emozionare. Celebriamo anche un altro importante compleanno, quello della Notte di San Giovanni, che da sempre apre l’estate ostunese con il suo fascino suggestivo.

Grazie a tutti coloro che, con passione e determinazione, hanno reso Ostuni protagonista sulle cronache nazionali e internazionali, custodendo e valorizzando la nostra anima più autentica. Il futuro del nostro turismo passa dalla storia e dalla cultura, ed è con questo spirito che ci presentiamo alla BIT, pronti a raccontare, ancora una volta, la magia della Città Bianca.”

Alla Bit di Milano in vetrina anche il Museo Civico della Murgia Meridionale guidato dal presidente Giuseppe Abbracciavento.