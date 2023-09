IL COMUNE GARANTIRA’ IL TRASPORTO-ALUNNI NELLE ZONE RURALI

L’Amministrazione Comunale intende impegnarsi a venire incontro alle esigenze degli alunni

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nelle zone più

periferiche e/o particolarmente disagiate e/o malservite, assicurando prioritariamente il trasporto per la

scuola dell’obbligo, promuovendo e garantendo il Diritto allo Studio a sostegno delle famiglie disagiate

per garantire il raggiungimento dei plessi scolastici anche dalle zone meno accessibili del territorio

urbano, non servite da mezzi pubblici, nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici, al fine di

consentire agli utenti di partecipare all’attività scolastica, superando le difficoltà relative alla distanza tra

la sede scolastica e l’abitazione ed altre condizioni di disagio e scongiurando, così, il grave pericolo di

assenteismo scolastico.

Pertanto, l’Amministrazione Comunale in data odierna ha approvato in Giunta, su proposta del Vice

Sindaco con delega ai Trasporti ed Urbanistica dott. Massimiliano Oggiano, il provvedimento col quale

si assicura continuità al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle Zone Rurali della

Città frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per tutto l’anno

scolastico 2023/2024.

Il servizio, già disponibile dal prossimo 14 settembre, con l’avvio dell’a.s., sarà svolto esclusivamente a

favore dei nuclei familiari residenti in zona extraurbana della Città che hanno la propria residenza nel

Comune di Brindisi nelle Zone Rurali frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di

primo grado secondo le modalità, le linee del servizio di trasporto alunni dalle Zone Rurali agli istituti

scolastici e viceversa già previste e sinora svolte, di cui n° 2 linee effettuate con i n. 2 scuolabus elettrici

acquistati da questo Comune per il Progetto Operativo di Dettaglio – P.O.D. “Tutti a bordo andiamo a

scuola!” finanziato con fondi ministeriali e relativo al “Programma sperimentale per la promozione del

trasporto scolastico sostenibile” di cui al Decreto del Ministero Ambiente Tutela Territorio Mare del 28

ottobre 2020, n. 222.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S.p.A..

La tariffa è pari ad € 20,00 su base mensile e in misura complessiva per tutto l’a.s. 2023/2024 ad €

180,00, e dovrà essere corrisposta, se dovuta, al momento della domanda almeno nella misura minima

di due mensilità (€ 40,00), allegando la relativa ricevuta di pagamento alla domanda, esclusivamente

tramite versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Brindisi sul Cod. IBAN:

IT68T0103015900000001975066, ticket calcolato secondo gli indicatori della Situazione Economica

(ISE in corso di validità) sinora applicati ai sensi della deliberazione C.S. n. 72/2016 e, precisamente:

Fascia – valore ISE sino a € 6.714,00 – esenzione; Fascia – valore ISE compreso tra € 6.714,00 sino a € 9.296,00 – Ticket di € 20,00 su base mensile

per tutti gli alunni di un nucleo familiare; Fascia – valore ISE superiore a € 9.296,00 – Ticket di € 20,00 su base mensile ad alunno