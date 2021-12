IL CONCERTO DI NATALE DEL LEO CLUB VIRGILIO DI BRINDISI E DEL LEO CLUB DI FASANO

In occasione delle festività natalizie, il Leo Club Virgilio Brindisi insieme al Leo Club di Fasano ha organizzato il consueto Concerto di Natale, previsto per giovedì 30 dicembre dalle ore 19:00, presso l’ex convento Santa Chiara di Brindisi. Gli artisti presenti delizieranno gli ospiti con famose arie d’opera di Mozart, Bellini e Puccini, oltre che con alcuni brani della tradizione natalizia. Gli auguri per il nuovo anno saranno scambiati sulle note della tradizionale Marcia di Radetzky di Strauss.

La partecipazione è prevista su invito con un donazione minima di 5€, muniti del super green pass e protezione delle vie respiratorie come da ultimo decreto legge.

Il ricavato del concerto sarà devoluto al Tema Operativo Distrettuale “NoLimits-Direzione Inclusione” del Distretto Leo 108Ab, che affronta la tematica della disabilità ed ha come obiettivo sia quello di sensibilizzare la comunità, sia, attraverso raccolte fondi, quello di donare attrezzature adatte.

Come ha osservato il Presidente del Leo Club di Brindisi, Sara Distante: “Il concerto di Natale – ha detto – sta diventando ormai una tradizione nel nostro club. Il Natale è per noi solo un modo in più per fare service e donare un po’ di sollievo alla nostra comunità nell’immediato e dare un aiuto, tramite la raccolta fondi, alle persone che convivono con una disabilità nel breve termine. Speriamo di vedervi per celebrare insieme il vero spirito del Natale, nella solidarietà e nell’affetto”. Si ringraziano per l’occasione l’Azienda Agricola TATAMÀ di Danilo Prete, Consulente Finanziario Franco Calabrese e Yeahjasi Brindisi Spazio Musica per il supporto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero +39 3489555667