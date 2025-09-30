Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Il Consiglio comunale approva il Bilancio consolidato 2024

Il Consiglio comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, martedì 30 settembre 2025, ha approvato a maggioranza il Bilancio consolidato 2024, unico argomento posto all’ordine del giorno dei lavori. Nel corso degli interventi è emersa la questione relativa alla gestione complessiva della Brindisi Multiservizi (Bms), alla luce del risanamento votato nei primi giorni di agosto. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha annunciato che l’ampio confronto sul tema inizierà nella riunione del Comitato di Governance della Bms, fissata per il pomeriggio di giovedì 2 ottobre prossimo.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
snim
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning