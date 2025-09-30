Il Consiglio comunale approva il Bilancio consolidato 2024

Il Consiglio comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, martedì 30 settembre 2025, ha approvato a maggioranza il Bilancio consolidato 2024, unico argomento posto all’ordine del giorno dei lavori. Nel corso degli interventi è emersa la questione relativa alla gestione complessiva della Brindisi Multiservizi (Bms), alla luce del risanamento votato nei primi giorni di agosto. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha annunciato che l’ampio confronto sul tema inizierà nella riunione del Comitato di Governance della Bms, fissata per il pomeriggio di giovedì 2 ottobre prossimo.