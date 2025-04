Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato il Rendiconto di gestione 2024 – Ass. Cozzolino: “Abbiamo ridotto il disavanzo e centrato tutti gli obiettivi programmatici”

Il Consiglio Comunale di Brindisi, riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto di gestione 2024. L’atto deliberativo è stato illustrato, nei suoi contenuti basilari, dall’Assessore al Bilancio Caterina Cozzolino la quale ha sottolineato un elemento fondamentale del documento contabile che consiste nella riduzione del disavanzo ottenuta anche grazie ad una accresciuta capacità di riscossione.“Abbiamo lavorato con tutti i mezzi a disposizione per traguardare innanzitutto il raggiungimento degli obiettivi programmatici che la nostra Amministrazione si era prefissata e quindi ritengo che questo sia un risultato politico di grande rilevanza, soprattutto se si considera lo stato in cui versano generalmente le casse degli enti locali. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto e questo ci spinge a proseguire nella stessa direzione, a beneficio degli interessi di tutti i cittadini di Brindisi. C’è ancora tanto da fare, soprattutto in termini di efficienza nell’ambito della erogazione di servizi pubblici, ma siamo certi che ci sono le condizioni per traguardare anche tale obiettivo”.L’Assessore Cozzolino ha rivolto anche un ringraziamento all’intera struttura comunale. “Al Segretario Generale, al dott. Roma, ai dirigenti, ai funzionari, agli istruttori amministrativi, al corpo di Polizia Locale, a tutto il personale impiegato presso il Comune, a nome mio e di tutte le forze politiche desidero rivolgere un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nella realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione e per aver servito, con grande senso di responsabilità, i cittadini di Brindisi, se pur segnati dalle note criticità e difficoltà connesse principalmente alla carenza di organico.Al Collegio dei Revisori dei Conti esprimo gratitudine per la passione e competenza che lo caratterizza e per i puntuali solleciti rivolti alle strutture comunali, finalizzati certamente al miglioramento delle performance dell’Ente”.Tra gli elementi rilevanti, va detto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è pari a 156.494.201,04 euro. Si tratta di un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Comune,m anche dei crediti e dei debiti, ovvero dei residui attivi e passivi. Il Risultato di Amministrazione presenta un Disavanzo di Euro -29.847.729,12, da ripianare secondo le modalità previste nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Delibera consiliare n. 2 del 09.01.2020 e modificato con Delibera consiliare n. 2 del 22.03.2024, ed in ossequio all’Accordo di Governo, noto anche come “Patto per Brindisi”, sottoscritto ad ottobre del 2023, dal Sottosegretario di Stato, On. Alfredo Mantovano, e dal Sindaco, dott. Giuseppe Marchionna. Il dato che si ritiene di dover significare, afferente all’entità del disavanzo, è incoraggiante in quanto lo stesso si è cristallizzato in linea, ed anche in lieve miglioramento rispetto agli anni pregressi, principalmente grazie al miglioramento della capacità dell’Ente di riscossione dei tributi.