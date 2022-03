IL CONSIGLIO COMUNALE HA DISCUSSO DI ASI ED ARCA NORD

Consiglio comunale molto veloce questo pomeriggio con la discussione di punti di interesse tecnico ma anche di interesse per alcuni cittadini. In particolare e’ stato approvato un documento che autorizza Arca Nord a provvedere alla sistemazione di alcune abitazioni al quartiere Paradiso. Si tratta di ristrutturare 386 appartamenti che saranno utilizzati da più di 1500 cittadini. Saranno eliminate le barriere architettoniche e si punterà sulla riqualificazione energetica degli ecufici. Un altro punto importante e’ stato quello che riguardava l’ASI, in particolare e’ stata approvata una delibera con cui si favorisce l’entrata nell’ASI di quei comuni, come Ostuni, che erano stati esclusi all’atto della costituzione del CDA. Per giovedì era stata convocata un’altra seduta dell’assise consiliare. Ma domani e’ convocata una riunione dei capigruppo. Probabilmente il consiglio comunale sarà rinviato.