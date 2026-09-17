Il Consiglio regionale della Puglia alla Fiera del Levante: un programma di iniziative tra cultura, diritti, inclusione e partecipazione

Il dialogo come spazio di incontro, ascolto e partecipazione. È questo il filo conduttore che accompagnerà la presenza del Consiglio regionale della Puglia alla nuova edizione della Fiera del Levante, dal 19 al 27 settembre.

Per tutta la durata della Fiera, il padiglione del Consiglio regionale sarà aperto dalle 9.00 alle 18.30 e diventerà un luogo vivo, aperto a tutti: uno spazio nel quale incontrarsi, confrontarsi, ascoltare e condividere idee.

Incontri, convegni, mostre e momenti di approfondimento affronteranno temi che riguardano da vicino la nostra comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone fragili, ai diritti, alla cultura e alle sfide che attendono la Puglia. Perché dialogare significa innanzitutto mettere al centro le persone e dare valore alle loro esperienze e alle loro aspettative.

Un ruolo importante sarà affidato come sempre alla Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale, che porterà in Fiera la sua vocazione alla conoscenza e alla partecipazione. Sarà allestito un vero e proprio punto di lettura e i visitatori potranno usufruire del servizio di prestito bibliotecario: un modo concreto per trasformare un luogo fieristico in uno spazio di cultura, scoperta e condivisione.

Inoltre nei giorni della Fiera verranno distribuiti delle copie omaggio di libri della collana editoriale “Leggi la Puglia”, collana promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, tramite la Teca del Mediterraneo, per valorizzare e promuovere l’identità culturale, la storia, le tradizioni e il patrimonio (materiale e immateriale) del territorio pugliese, oltre a far conoscere l’Istituzione consiliare.

La Fiera del Levante, da sempre luogo di incontro tra mondi, territori e persone, offre così l’occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. E il Consiglio regionale sceglie di farlo attraverso un linguaggio semplice e diretto: quello dell’ascolto, della cultura, dell’innovazione e della trasparenza.

Perché il dialogo non è soltanto il tema di questa Fiera: è il modo più autentico per costruire una comunità e un’istituzione sempre più vicine alle persone.IL PROGRAMMA

Questo, nel dettaglio, il programma degli appuntamenti nel padiglione 152-bis del Consiglio Regionale:Domenica 20 settembre a partire dalle ore 17.00 si terranno due presentazioni di libri.

Si inizia con il volume di Pietro Rotolo “Ti basta una medaglia di bronzo – Militari internati italiani”, edizioni Sfera.

A seguire, la presentazione del libro a cura di Flora Villani “Catturati, deportati, ammalati. – L’infermeria del lager di Wasseralfingen nelle carte di Antonio Lopriore (1943-1945).Lunedì 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il convegno “Racconti di giustizia riparativa”.

Saluti istituzionali: Piero Rossi, Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia; Valeria Pirè, Direttrice dell’UIEPE Puglia e Basilicata.

Relatori: Damiano Nirchio, regista, attore e operatore di giustizia riparativa; Ilaria De Vanna, referente della Cooperativa Sociale Cris; Domenico Lobascio, Responsabile dell’Area Coordinamento Interdistrettuale dell’UIEPE Puglia e Basilicata.A seguire dalle ore 11.30 alle 13.30 un incontro sul tema “Presa in carico e accompagnamento alla cura delle persone con disabilità”.

Saluti istituzionali: Elisabetta Vaccarella, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia; Felice Spaccavento, Presidente della III Commissione del Consiglio Regionale della Puglia; Michelangelo Cavone, Assessore al Welfare del Comune di Bari; Antonio Giampietro, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

Interventi: Referenti delle associazioni che si occupano di supporto alle persone con disabilità in ambito sanitario.

Relatori: Francesco Manfredi, referente del progetto D.A.M.A. del Policlinico di Bari; Giuseppina Annichiarico, referente CO.RE.MA.R.

Conclusioni: Antonio Giampietro, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.Nel pomeriggio, alle ore 17:00 ci sarà la presentazione del volume fotografico di Cosmo Laera dal titolo “Viaggio tra immagini e sentimenti: Puglia atlante di luce”, della collana editoriale del Consiglio Regionale “Leggi la Puglia”, edito da Laterza.

Intervengono l’autore Cosmo Laera, Carla Ostuni (Laterza) e Carmelo Cipriani, curatore, critico e storico dell’arte.Martedì 22 settembre, alle ore 12.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra itinerante “Museo della Pace”, ideata e promossa dall’Associazione culturale “L’Isola che non c’è”. I dettagli dell’esposizione, che raccoglie disegni ed opere d’arte dedicate alla pace dei bambini provenienti da territori di guerra, saranno illustrati da Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Franco Giuliano, Presidente onorario dell’Associazione “L’Isola che non c’è” e giornalista; Domenica Gattulli, Segretario generale del Consiglio regionale della Puglia.Mercoledì 23 settembre ore 11.30 “Patentino Digitale in Puglia. Consapevolezza e sicurezza online”. Conferenza stampa di presentazione del progetto formativo per le scuole secondarie di I e II grado, promosso dal Corecom Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Fondazione Art. 49.

Intervengono: Antonio Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Michele Bordo, Presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia; Giuseppe Silipo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Marco Valerio Cervellini, Capo Divisione Consapevolezza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Gaetano Caffe, Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale – Puglia; Carlo Fumagalli, Fondazione Art. 49.

Modera: Piero Ricci, Giornalista, Consigliere Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Prevista la presenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).Giovedì 24 settembre ore 9.00 presso il padiglione del Consiglio Regionale si terrà il convegno sul tema “Fragilità, vulnerabilità e difesa civica”.

Saluti istituzionali: Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia; Elisabetta Vaccarella, Vicepresidente del Consiglio Regionale di Puglia, Domenica Gattulli, Segretario Generale del Consiglio Regionale di Puglia.

Interventi: Ludovico Abbaticchio, Antonio Giampietro, Piero Rossi.

Relazioni: Prof. Mauro Palma e prof. Luigi Pannarale

Il convegno sviluppa il tema della tutela dei diritti delle persone in condizione di fragilità e di vulnerabilità, in chiave di analisi culturale, prima ancora che giuridica e sociologica, affidando la discussione principalmente al dialogo tra il prof. Mauro Palma (Presidente dell’European Penological Center dell’Università Roma Tre) e il prof. Luigi Pannarale (Vicepresidente della Società Italiana di filosofia del diritto).A partire dalle ore 12:00, presso il Padiglione 152 bis del Consiglio Regionale della Puglia nella Fiera del Levante di Bari, “Tutela volontaria dei minorenni migranti soli”, l’incontro tra il Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio, la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, Valeria Montaruli, il Presidente dell’Ass. “Tutori in rete della Puglia” Vincenzo Tritto, il referente della Coop. Sociale “Il sogno di Don Bosco” Paolo Danza e i tutori volontari di minorenni migranti soli che hanno concluso il percorso di formazione promosso dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore della Regione Puglia.

Venerdi 25 Settembre alle ore 18:00: la presentazione del libro “Il Piccolo Principe di Puglia”, un volume illustrato edito da Sfera Edizioni / PennaNera Edizioni in collaborazione con la collana editoriale del Consiglio Regionale “Leggi la Puglia”. Nel padiglione saranno esposte per tutti i giorni della Fiera le tavole originali del libro “Il piccolo principe di Puglia” e i disegni dell’illustratore Alessio Fortunato, realizzati durante il laboratorio per i vincitori dell’edizione 2025 2026 del concorso Puglia d’Amare al Salone del Libro di Torino nello stand del Consiglio.

Sarà inoltre esposta anche l’illustrazione realizzata da Giuseppe Inciardi su Federico II di Svevia.